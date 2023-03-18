Depremzedeler ile nakliyecilerin taşlı sopalı kavgasına polis müdahale etti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde konteynerde kalan depremzedeler ile nakliyeciler arasında ‘gürültü’ iddiasıyla çıkan taşlı , sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bir kişinin yaralandığı olay özel hareket ve çevik kuvvet ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte kalan vatandaşlarla ile eşya taşımacılığı yapan çok sayıda nakliyeci arasında gürültü tartışması nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüşken bir kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine özel hareket ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken ekipler tarafları zorla yatıştırdı.

Nakliyecilerin kendilerini sürekli rahatsız ettiğini ileri süren konteyner kent sakinleri şahıslar hakkında şikayetçi olurken, nakliyeciler ise polis eşliğinden bölgeden çıkarıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.