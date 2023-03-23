Depo gibi araca kaçakçılık operasyonu

Kayseri-Malatya karayolu üzerinde polis ekiplerinin bir araca düzenledikleri operasyonda, çok sayıda elektronik malzeme, kaçak sigara ve tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Malatya- Kayseri karayolu üzerinde bir araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 adet fişek, 70 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet elektronik sigara, 9 adet akıllı kol saati, 8 adet elektronik sigara likiti, 5 adet kablosuz kulaklık ve 34 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda ‘5607 Sayılı Kanun’a muhalefet’ ve ‘6136 Sayılı Kanun’a muhalefet’ suçları çerçevesinde 1 kişi gözaltına alındı.