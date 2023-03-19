’Delil avcıları’ suçluların ensesinde

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2023 yılının ilk 2 ayında farklı olaylardan gelen 5 bin 850 bulguyu inceledi. Bu incelemeler sonucunda 95 şüpheliyi tespit eden ekipler olayların çözülmesinde kilit rol oynadı.

Bir suçun işlenmesi durumunda şüpheliyi, olay yerinde bulunan delilleri araştıran, akabinde bulunan delilleri özel laboratuvar ortamında inceleyen olay yeri inceleme ekipleri birçok suçun aydınlatılmasında önemli rol oynuyor. Samsun’da ise emniyetin ’delil avcıları’ olan olay yeri inceleme ekipleri bünyesinde bulundurduğu teknoloji ve teknik donanım ile suçlulara nefes aldırmıyor. Suç mahalline intikal eden olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde gerekli teknik çalışmanın ardından bulguların değerlendirmesini yapıyor. Kriminal polis laboratuvarlarının incelemesi gereken materyalleri laboratuvara gönderen ekipler, parmak izi incelemeleri ve diğer incelemeler için Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ndeki laboratuvarlarda hummalı bir çalışma yürütüyor. Olay yerinden alınan bulgular Parmak İzi Laboratuvarları’ndaki özel kabinlerde inceleniyor. Üzerlerine özel kimyasal tozlar dökülerek kişilerin parmak izlerine ulaşılabiliyor. Akabinde bu izler Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sistemine kayıtlı 60 milyon vatandaşın parmak izi arasından tespit ediliyor.

2023’te 5 bin 850 bulguyu inceledi, 95 şüpheliyi tespit etti

2023 yılının ilk 2 ayında 360 tane farklı olaya giden Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bu yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 95 şüpheliyi tespit etti. Bu 360 tane olayın 214’ünü mal varlığına karşı olan suçlar, 78’ini hayata karşı olan suçlar, 68’ini ise narkotik ve benzeri suçlar oluşturdu.

2022’de 23 bin 671 bulgudan 3 bin 200 parmak izi belirlendi

2022 yılında ise Samsun Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü 2 bin 307 olaya gitti. Bu olayların 1321’ini mal varlığına karşı suçlar, 489’unu evden hırsızlık suçları, 764’ünü hayata karşı olan suçlar ve 222’sini ise diğer narkotik ve ilgili suçlar oluşturdu. Bu olayları inceleme sonucunda 9 bin 111 bulgu toplandı. Toplanan bulgular sonucunda ise 406 şüpheli şahıs tespit edildi. Ayrıca olay yeri inceleme ekiplerinin kimlik tespit çalışmaları çerçevesinde ise Samsun’da 215 kişinin sahte kimlik kullandığı belirlendi. 2022 yılında Samsun Emniyeti’nin tüm birimlerinden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne gelen 23 bin 671 bulgudan 3 bin 200 üzerinde parmak izi tespiti yapıldı.