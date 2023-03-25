D-100’de bariyerlere çarpan Tofaş kağıt gibi ezildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş marka otomobil bariyerlere çarptı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilin içindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Hendek ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametine doğru seyir halinde olan M.E. idaresindeki 54 ABL 061 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak durabildiği kazada 2 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.