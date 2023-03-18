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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır."
Asayiş 18.03.2023, 19:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır."