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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır."

Asayiş 18.03.2023, 19:03
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır."

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