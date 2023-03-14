Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 354 noktada çadır kent alanı oluşturulmuştur. 437 bin 613 çadır ve 240 noktada 21 bin 714 konteynerin kurulumu gerçekleştirilmiştir.”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 354 noktada çadır kent alanı oluşturulmuştur. 437 bin 613 çadır ve 240 noktada 21 bin 714 konteynerin kurulumu gerçekleştirilmiştir.”
Asayiş 14.03.2023, 21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 354 noktada çadır kent alanı oluşturulmuştur. 437 bin 613 çadır ve 240 noktada 21 bin 714 konteynerin kurulumu gerçekleştirilmiştir.”