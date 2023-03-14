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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır."

Asayiş 14.03.2023, 22:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır."

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