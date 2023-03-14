Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır."
Asayiş 14.03.2023, 22:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır."