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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Toplamda 5434 vatandaşımız hayatını kaybetti, 31 bin 777 yaralımız var”
Milli Savunma Bakanı Akar: “Mehmetçiğin dün olduğu gibi bugün de milletinin emrinde olduğunu gösterdik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın ailesini arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın ailesini arayarak taziyelerini iletti
Asayiş 07.02.2023, 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın ailesini arayarak taziyelerini iletti