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Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın ailesini arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın ailesini arayarak taziyelerini iletti

Asayiş 07.02.2023, 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın ailesini arayarak taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın ailesini arayarak taziyelerini iletti

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