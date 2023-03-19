Çöp dolu evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük’te çöplerin biriktirildiği evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi’nde 4 katlı binanın son katında meydana geldi. H.Ö.’nün oturduğu dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri içeride çöp yığınlarıyla karşılaşırken yangın büyümeden söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.