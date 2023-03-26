Çöken binada arama ve kurtarma çalışmaları sona erdi

Kahramanmaraş depreminde ağır hasar alan ve aniden çöken 4 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Çalışmalarda ölen yada yaralananın olmadığı tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi eski Zey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina ağır hasar almış ve ikamette bulunan kişiler tahliye edilmişti. Yaklaşık birkaç gündür süren yağışlı havayla birlikte 4 katlı bina akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Olay yerine çok sayıda AFAD ekipleri, jandarma arama kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, UMKE, polis ekipleri ve komando timleri sevk edilmiş ve ekipler tarafından olay yerinde incelemelerde bulunulmuştu. Enkaz altında canlı olma ihtimaline karşı yapılan aramalarda ölen yada yaralanan kimseye rastlanılmazken olay öncesi bina önüne park edilen bir araç ise enkaz altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Enkaz altında kalan aracın çıkarılması sonrası çalışmalarını tamamlayan ekipler olay yerinden ayrıldı.