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Cinsel istismara 10 yıl hapis
Samsun’da 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu iddiasıyla tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 23.03.2023, 12:40
Samsun’da 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu iddiasıyla tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da 15 yaşındaki M.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.Y. şikayet üzerine gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.Y. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.Y. mahkemece 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.