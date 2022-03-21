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Çin’de 132 kişinin bulunduğu yolcu uçağının düşme anı!
Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nde 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Asayiş 21.03.2022, 14:26 21.03.2022, 15:10
Çin’in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki Wuzhou şehri yakınlarında Doğu Çin Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı. Kunming- Guangzhou seferini yapan uçağın düştüğü dağlık bölgede yangın çıktığı belirtilmiş, Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçakta 9’u mürettebat olmak üzere 132 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.
Olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.