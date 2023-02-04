CHP lideri Kılıçdaroğlu’na “Aday olma” tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Festivali’nde beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Gençlerden biri Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı esnada “Aday olma” diye bağırarak tepki gösterdi. Genç hemen susturulurken CHP lideri konuşmasını bitirip salondan ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Geleceği Kur” Gençlik Festivali’ne katıldı. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivale, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “İktidarın değişmesini istiyorsanız, sandığa gideceksiniz. Oy kullanacaksınız” dedi. Kılıçdaroğlu, “Birilerinin sözünü asla dinlemeyeceğiz. Bunun için güveneceğim kişiler gerekiyor. En büyük güveneceğim ise bu ülkenin gençleri, sizlersiniz. Onların tehditleri bizi yıldıramaz. Onların baskıları bizi yıldıramaz. Türkiye’de gençler demokratik yollarla, otoriter bir yönetime son verdiler diye tarih yazacaksınız. İktidarın değişmesini istiyorsanız, sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız. Biz de tarihe ender bir miras bırakacağız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında gençlerden birinin bağırarak “Aday olma” diye tepkisini gösterdiği duyuldu. Bu sırada gencin ağzının kapatılarak susturulduğu görüldü. Daha sonra Kılıçdaroğlu, konuşmasını bitirerek salondan ayrıldı.