Çete üyelerinden 10’u tutuklandı

İstanbul’da çıkar maksatlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 10’u tutuklandı. Suça liderlik ettiği bilinen Rahman K. ise hala yurt dışında firari.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatmış, Zeytinburnu ve Beşiktaş ilçelerinde farklı tarih ve zamanlarda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, yağma ve tehdit suçlarına karışan suç ağının üyelerini tespit etmişti.

Elebaşılığını yurt dışında firari olan Rahman K.’nin yaptığı çeteye 27 Ocak’ta yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanmış ve Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti. “6136 SKM”, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Mala Zarar Verme”, “Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “Yağma-Gasp-Tehdit” gibi suçlardan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından bu sabah Bakırköy Adliyesi’ne gönderilen 15 şüpheliden 5’i adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldı, 10’u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç ağına liderlik eden Rahman K. ise hala yurt dışında firari durumda.