Çanakkale’deki kutlamalar, Akar’ın, Çanakkale Geçilmez madalyasını Türk bayrağına toka etmesi ile başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyayı toka ettiği Türk bayrağı törenle göndere çekildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerin ilki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Tören kapsamında Milli Savunma Bakanı Akar, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Muharrem Şahin Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Çelenklerin sunulmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 Sayılı Kanun’la Çanakkale’ye verilen ve üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazan altın madalya Bakan Akar tarafından Türk bayrağına toka edildi. Bakan Akar’ın altın madalya takmasının ardından öptüğü Türk bayrağı göndere çekildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Çanakkale Boğazı’nda demirli TCG Salihreis fırkateyninden 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Törene Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.