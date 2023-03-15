Çalıştığı fırında yere yığılıp kalan işçi hayatını kaybetti

Samsun’da çalıştığı fırında olduğu yere yığılıp kalan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde bir fırında meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Cem Yayla (52) çalıştığı fırında olduğu yere yığılıp kaldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Yayla, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cem Yayla’nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.