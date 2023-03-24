Çaldığı otomobili parçalatmak için çekiciyle sanayiye götürdü... O anlar kamerada

Konya’da çaldığı otomobili bir süre itekleyen, sonrasında ise aracım bozuldu diye çekici çağırıp parçalatmak için sanayiye götüren şahıs, polis ekiplerinin yaptığı onlarca kamera çalışması sonucunda kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam evinin önüne koyduğu arabayı, sabah işe gitmek için çıktığında göremeyen M.G. olayı polise bildirdi. İhbar üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Onlarca kamerayı izleyen polisler kısa sürede yakaladı

Polis ekipleri yapılan araştırmalar ve incelenen kamera görüntülerinde, şahsın hırsızlığı nasıl gerçekleştirdiğini adım adım tespit etti. Şüpheli şahıs aracın kapısını zorla açarak arabaya bindi ancak düz kontak yaparak çalıştıramayınca aracı itekleyerek Fetih Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun arkasına götürdü. İnternet üzerinden oto kurtarıcı numarası bulan hırsızlık şüphelisi, arabasının bozulduğunu ve kendisinin sanayide çalıştığını söyleyerek çaldığı arabayı oto kurtarıcı ile Anadolu Sanayiye götürdü. Arabayı orada boş bir yere bıraktıran şüpheli plakaları da sökerek çöpe attı.

Şüpheli tutuklandı, araç sahibine teslim edildi

Onlarca güvenlik kamerasını izleyen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, oto kurtarıcıyla irtibata geçerek hırsızlık şüphelisinin izine ulaştı. Kimliği tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisinin araç sahibiyle daha önceden tanıştığı ve aralarında husumet olduğu tespit edilirken, sanayide boş bir yere bırakılmış olarak bulunan otomobil sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan 4 adet kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi M.Y. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.