banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Buzdolabında köpek kaçırıyorlar
Buzdolabında köpek kaçırıyorlar
Ankara Valiliğinden mesai saati düzenlemesi
Ankara Valiliğinden mesai saati düzenlemesi
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti

Buzdolabında köpek kaçırıyorlar

Almanya'nın Düsseldorf ve Köln şehirlerinde polis tarafından hayvan kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda buzdolabına gizlenmiş yavru köpekler bulundu.

Asayiş 03.12.2020, 22:42
7
Buzdolabında köpek kaçırıyorlar

Almanya'nın Düsseldorf ve Köln şehirlerinde gelen ihbar üzerine polis tarafından hayvan kaçakçılarına karşı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda farklı evlerde yapılan aramalarda buzdolabına gizlenmiş yavru köpekler bulundu. Kaçakçıların yavru köpekleri saklamak için buzdolabını kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, yavru köpekler veterinerlerin kontrolünün ardından hayvan barınağına gönderildi.
Alman polisi yeni yılın yaklaşması ile birlikte bu tür kaçakçılık olaylarının arttığını ifade ederek özellikle maddi değeri yüksek hayvanların internet üzerinden satıldığına dikkat çekti. Polis, bu tür satışlarla ilgili uyarıda da bulunarak yavru köpeklerin satışının da yasa dışı olduğunu belirtti.

Hayvan hakları aktivistleri ise yavru köpeklere genellikle işkence yapıldığını ve yemek verilmeden birçok hayvanın öldüğüne dikkat çekti ve değişik hayvan türlerinin yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu ve bu tür satışlarda artış olduğunu ifade etti.

#köpek #hayvan #buzdolabı
Yorumlar (0)
10°
açık