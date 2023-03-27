Bursa’da binanın çatısı alev alev yandı, o anlar kameralarda

Bursa’da bir binanın çatısı alev alev yanarken, o anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sararken ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürürken çatının alev alev yanma anı cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.