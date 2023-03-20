Burdur-Antalya karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Burdur-Antalya karayolunda kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Çeltikçi Beli Kartalpınar mevkiinde meydana geldi. 07 TC 012 plakalı kamyona 26 NE 445 otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde büyük hasar oluştu. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan ve yolcu olduğu öğrenilen Fatma A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası Burdur’dan Antalya istikametine giden yol yarım saat trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.