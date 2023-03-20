Bu da tavuk hırsızlığı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde tavuk çiftliğinden 100 tavuk çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Sürmeli köyünde bulunan tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. ve M.E. isimli şahıslar hafif ticari araç ile Sürmeli köyüne geldi. Etrafı kontrol eden şüpheliler, çiftliğe girerek 100 tavuk çaldı. Canlı tavukları çuvallar içerisine koyan şüpheliler, kısa süre içerisinde olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri sevk edildi. Mudurnu’da geniş çaplı araştırma yapan jandarma ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheli K.E. ve M.E. isimli şahısları yakaladı.

Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.