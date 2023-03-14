Brezilya’da toprak kayması: 8 ölü

Brezilya’nın Manaus kentinde şiddetli yağışın yol açtığı toprak kaymasında 4’ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya’nın Amazonas eyaletinin merkezi Manaus kentinde aşırı yağış, toprak kaymasını beraberinde getirdi. Şehrin doğusundaki Jorge Teixeira Mahallesi’nde 11 evin toprak altında kaldığı belirtildi. Amazonas eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, toprak kaymasının meydana geldiği bölgede 3 kişinin sağ olarak çıkarıldığı, 4’ü çocuk olmak üzere 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz ay Sao Paulo eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 65 kişi yaşamını yitirmişti.