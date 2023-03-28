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Bombacı terörist HDP binasında çıktı, nefes kesen operasyonla yakalandı

Bombacı terörist HDP binasında çıktı, nefes kesen operasyonla yakalandı

Asayiş 28.03.2023, 10:57
Bombacı terörist HDP binasında çıktı, nefes kesen operasyonla yakalandı

Bombacı terörist HDP binasında çıktı, nefes kesen operasyonla yakalandı

- Yapılan çalışmada teröristin HDP Ağrı Doğubeyazıt İlçe binasına girdiği buradan da örgütün gençlik yapılanmasındaki bir kişinin evine götürüldüğü belirlendi

- Yapılan operasyonda terörist yakalanırken, evde el bombası tabanca ve fişek ele geçirildi

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