Bombacı terörist HDP binasında çıktı, nefes kesen operasyonla yakalandı

- Yapılan çalışmada teröristin HDP Ağrı Doğubeyazıt İlçe binasına girdiği buradan da örgütün gençlik yapılanmasındaki bir kişinin evine götürüldüğü belirlendi

- Yapılan operasyonda terörist yakalanırken, evde el bombası tabanca ve fişek ele geçirildi