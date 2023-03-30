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Bolu’da büyük trafik kazası, Ankara istikametine TEM otoyolu trafiğe kapandı

Tem otoyolu Bolu geçişinde çok sayıda araç bir birine girdi. Zincirleme kaza sebebiyle TEM otoyolunun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Asayiş 30.03.2023, 18:02
Bolu’da büyük trafik kazası, Ankara istikametine TEM otoyolu trafiğe kapandı

Tem otoyolu Bolu geçişinde çok sayıda araç bir birine girdi. Zincirleme kaza sebebiyle TEM otoyolunun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaza, TEM otoyolu Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Buzlanma sebebiyle onlarca araç bir birine girdi. Kazanın ardından olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ankara istikameti ise trafiğe kapandı.

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