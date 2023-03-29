Son Dakika
Bolu Dağı’nın İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Bolu’da D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde Bolu Dağı kesimi İstanbul istikametinde yoğun kar yağışı nedeniyle
Asayiş 29.03.2023, 17:39 29.03.2023, 19:08
Bolu’da D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde Bolu Dağı kesimi İstanbul istikametinde yoğun kar yağışı nedeniyle
Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak yolu kapattı. Kayan tırın nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından araçlar geri döndürülerek TEM otoyoluna yönlendiriliyor.
(EÖ-