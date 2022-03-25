Bisikletiyle yola fırladı, ölmekten şans eseri kurtuldu!

Hindistan’ın Kerala eyaletinde motosiklet ve bir otobüs seyir halinde olduğu sırada bisikletli çocuğun bir anda yola çıkmasıyla yaşananlar yürekleri ağızlara getirdi. Bisikleti ile hızla yola fırlayan 9 yaşındaki çocuk, önde ilerleyen motosiklete çarparak yola savruldu. Güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedilen olayda, bisikletli çocuk motosikletin hemen arkasından gelen otobüsün altına girmekten de son anda kurtuldu.