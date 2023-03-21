Bir tesisin mutfağından hırsızlık yapan şüpheliler JASAT’tan kaçamadı

Aksaray’da bir tesisin mutfağından hırsızlık yapan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin çalışması sonucu çaldıkları malzemelerle yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Sürücü M.K. ve yanında yolcu olarak bulunan A.Y. isimli şahısların tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahısların üzerinde arama yaptı. Şahısların sorgulamasını da yapan dedektifler, M.K. ve A.Y.’nin hırsızlık suçundan kayıtlarının olduğu tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, kamyonette yaptığı aramada, birçok mutfak malzemesi buldu. Malzemelerin çalıntı olabileceği ihtimali üzerine olaya Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri müdahale etti. JASAT dedektifleri şahıslar üzerinde ve geldikleri istikamette yaptığı araştırmada kamyonette bulunan mutfak malzemelerinin yol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinden çalındığını tespit etti. Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ele geçirilen 1 adet piknik tüpü, 1 adet elektrikli çay semaveri, 30 adet endüstriyel tip yemek küveti, 8 adet küçük boy sac tava, 8 adet çelik tencere, 1 adet endüstriyel tip iki gözlü bulaşık yıkama tezgahı, 2 adet kulpsuz tava ve 4 adet alüminyum tencere tesis yetkililerine eksiksiz olarak teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.