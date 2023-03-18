Bilişim sistemleriyle işlenen dolandırıcılık suçundan 12 şahıs yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilişim suçları ile işlenen çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından aranması olan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan 2 yıl 6 aydan-6 yıl 8 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bilişim suçları ile işlenen çoğunluğu dolandırıcılık suçlarından aranması olan ve sürekli adres değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan 2 yıl 6 aydan - 6 yıl 8 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 8 şahıs, bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 1 şahıs, başkalarına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanmak sureti ile yarar sağlama suçundan 1 şahıs, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan 1 şahıs, 7258 sayılı kanunun 5/a maddesine muhalefet suçundan 1 şahıs olmak üzere toplamda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan 12 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tamamı tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.