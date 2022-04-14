Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası geçirdi!

Olay, Beykoz saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero, Volvo marka cipi ile seyir halindeyken kaza yaptı. Audi marka beyaz cipin seyir halindeyken durması nedeniyle Range Rover marka cip arkadan Audi marka cipe çarptı. Montero’nun hakimiyetinde olan Volvo marka cip ise kazadan kaçamadı ve diğer araçlara çarparak durabildi. Üç lüks aracın karıştığı zincirleme kazada Montero’nun hafif yaralandığı öğrenildi.

Kazaya tanık olan vatandaş Şaban Kılıç, “Ben kaza anında oturuyordum. Çok yüksek ses geldi, ben kaza olduğunu anladım. Hemen koşa koşa çevreyoluna indim. Bir baktım arabalar kaza yapmış pert olmuşlar. Bir cip geldi cipe baktım içerisinde Beşiktaşlı Vida’yı gördüm.

Bu Vida değil mi diye sordum gerçekten Vida olduğunu anladım. Hemen tanınmamak için kapşonunu kapattı. Ama biz de Beşiktaş taraftarıyız hemen anladık. Montero’nun yanına geldi ve Montero ile konuştu. Geçmiş olsun bir şeyin var mı dedi.

Vida, Montero’ya takma kafana deyip sırtına vurup gitti. Ben Montero’nun yanına gittim geçmiş olsun dedim. Sağ ol dedi. Ayaklarını tutarak Bir şeyin var mı dedim? Bir şeyinin olmadığını söyledi. Ben de sırtını sıvazladım geçmiş olsun dedim. Teşekkür etti. Allah’a Şükür herhangi bir yarası yoktu. Sapa sağlamdı ve gülüyordu. Telefon ile birileriyle irtibat kuruyordu. Çekici gelip araçları çekti daha sonra kendisi de ayrıldı” dedi.

Öte yandan Montero’nun karıştığı zincirleme kazaya ait anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.