Beline bağladığı poşetten Roma dönemine ait 350 adet gümüş sikke ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 350 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığının Önlenmesi ve Kültürel Mirasın korunması maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar esnasında elde edilen duyumda; Bitlis ve Siirt illerinde ikamet eden S.A ve M.N.A isimli şüphelilerin çeşitli yollarla temin ettikleri tarihi eserleri Siirt’te getirerek haksız kazanç elde etmek maksadıyla satacakları, bu çerçevede müşteri arayışı içerisinde oldukları bilgisi alınmış olup şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekipler, Siirt’in Pervari ilçesi Kilis mevkiinde şüphelilerin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen fiziki takip ve devamında icra edilen operasyon sonucu şüpheliler yakalanmış olup, şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalar sonucu; S.A isimli şüphelinin bel bölgesine saklanmış vaziyetteki poşet içerisinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 350 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili Pervari Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.