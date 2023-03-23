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Depremzede Erdoğan’a dert yandı: "Ya CHP’ye ya da HDP’ye üye olacaksın konteyneri öyle alacaksın dediler"
Bayrampaşa’da inşaat halindeki bir binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla yakındaki bir bina boşaltılırken, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Bayrampaşa’da inşaat halindeki bir binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla yakındaki bir bina boşaltılırken, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Asayiş 23.03.2023, 21:44
Bayrampaşa’da inşaat halindeki bir binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla yakındaki bir bina boşaltılırken, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sürüyor.