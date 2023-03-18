Son Dakika
Batman’da terör operasyonu 15 gözaltı
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi.
Asayiş 18.03.2023, 16:55
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenlendi.
Batman kent merkezinde sabah saatlerinde silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.