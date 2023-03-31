Batman’da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Batman Siirt karayolunda minibüs ile tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Batman Siirt karayolu Beşiri ilçesi çıkışında sabah erken saatlerde meydana geldi. Siirt istikametinden Batman’a doğru gelen 72 DY 401 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 72 AAU 985 plakalı tır çarpıştı. Minibüsün tırın dorsesinin altına girdiği kazada ismi öğrenilemeyen bir kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların jandarma ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.