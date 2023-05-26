Batman’da FETÖ/PDY operasyonunda 2 gözaltı

Batman’da terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.