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Batman’da FETÖ/PDY operasyonunda 2 gözaltı

Batman’da terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 26.05.2023, 18:12
Batman’da FETÖ/PDY operasyonunda 2 gözaltı

Batman’da terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince terör örgütü FETÖ/PDY’nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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