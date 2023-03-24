Batman’da 3 çocuk annesi evinde ölü bulundu

Batman kent merkezinde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre cinayet, Belde Mahallesi’nde meydana geldi. 40 yaşlarındaki Z.A. adlı 3 çocuk annesi evinde bıçaklanarak öldürüldü. İkamet ettiği binanın 5’inci katında meydana gelen vahşi cinayetin ardından Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ve cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri cinayeti çözmek için titiz bir çalışma başlattı.