Başkan Arısoy doğalgaz patlamasının yaşandığı noktada inceleme yaptı

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy akşam saatlerinde doğalgaz patlamasının yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası açıklama yapan Arısoy, “Büyük geçmiş olsun her hangi bir kimsenin zarar görmemiş olması en büyük tesellimiz. Bütün kurumlar burada bütün tedbirler alınmış durumda.” dedi.

Akşam saatlerin de Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır sokakta doğalgaz sızıntısında kaynaklı patlama meydana gelmiş ve yükselen alevler nedeniyle 4 araç hasar görmüştü. Patlamadan kısa bir süre sonra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da olay yerine gelerek patlamanın gerçekleştiği ve çöken yolda incelemelerde bulundu. Arısoy incelemeleri sırasında yetkili personelden de bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Arkamda görmüş olduğunuz alanda çökmeyle birlikte bir yangın çıktı ve araçlar zarar gördü. Bu bölgede şuan elektrik ve doğalgaz yok. Hemen buraya bakan binalar boşaltıldı. Büyük geçmiş olsun her hangi bir kimsenin zarar görmemiş olması en büyük tesellimiz. Bütün kurumlar burada bütün tedbirler alınmış durumda. Zeytinburnu Buz Adası bu çevrede oturan vatandaşlarımız için sabaha kadar hazır bütün ihtiyaçlarını gidermek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tekrar geçmiş olsun.