Başıboş pitbullar koyun ağılına saldırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan koyun ağılına giren 2 pitbull, çok sayıda keçi ve koyunu yaraladı. Sahiplerinin gelmesiyle pitbulların elinden kurtulan keçi ve koyunlardan 1 tanesi hemen kesilirken, diğerlerinin kesilip kesilmeyeceğine veteriner karar verecek. Sabah ağıla geldiğinde şoka uğradığını belirten Hasan Ali Yiğit, “Hayvanlarım bağırıp koşuşturuyordu. Baktığımda 2 pitbullun saldırdığını gördüm. Kapıyı açmamla keçi ve koyunlarım ağıldan dışarı kaçıştı” dedi. Hayvanlarla birlikte dışarı kaçan pitbull, içeride kalan pitbullu beklerken, hayvan barınağından gelen görevliler pitbulları yakalayıp barınağa götürdü. Barınak görevlilerinin cihazla yaptıkları kontrolde, pitbulların çiplerinin olmadığı, bundan dolayı kime ait olduğunun belirlenemeyeceği bildirildi.

Sabah, Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi’nde koyun ve keçilerinin bulunduğu ağıla gelen Hasan Ali Yiğit kötü bir sürprizle karşılaştı. Ağıldaki hayvanlarının kaçıştıklarını gören Hasan Ali Yiğit, içeride 2 tane iri yapılı siyah pitbull cinsi köpeği görünce ağılın kapısını açtı. Ağılın kapısının açılmasıyla birlikte birçoğu kanlar içerisinde tüm keçi ve koyunlar korkuyla ağıldan dışarı kaçtı. Koyun ve keçilerle birlikte pitbullardan bir tanesi de ağıldan dışarı çıkarken, diğer pitbull çıkmadan ağılın kapısını kapattı.

Hemen polisi aradı

Keçi ve koyunların sahibi Hasan Ali Yiğit, hayvanlarını güvenceye aldıktan sonra hemen polis, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı ve Tarım İlçe Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Olay yerine polis ve Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri gelirken, barınağın dışındaki ve içerisindeki pitbullar kısa sürede yakalanarak barınağa ait araçla hayvan barınağına götürüldü. Görevlilerin cihazla yaptığı kontrollerde pitbulların her ikisinde de çip olmadığı belirlenirken, çip olmadığı için kime ait olduğu da belirlenemedi.

Sabah koyun ve keçilere bakmak için geldiğinde, ağıldaki hayvanların korku içerisinde kaçıştığını belirten Hasan Ali Yiğit, “Koyun ve keçilerin arasında 2 tane iri siyah pitbull olduğunu, hayvanlarımın tuttuğu yerini parçaladığını gördüm. Hemen ağılın kapısını açtım. Hayvanlar korku içerisinde ağıldan dışarı kaçıştı. Bu sırada pitbullardan bir tanesi de dışarı çıkıp ağılın arka kısmına geçti. Diğeri içeride iken kapıyı kapattım. Hemen yetkililere haber verdim” dedi.