Başakşehir’de kalem fabrikasında korkutan yangın

Başakşehir’de iki katlı kalem fabrikasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Olay, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı kalem fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken fabrikada maddi hasar meydana geldi.