Başakşehir’de 2 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Başakşehir’de 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın esnasında binada mahsur kalan engelli birisi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, alevlerin çatıya sirayet ettiği o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Başakşehir Şahintepe Mahallesi Yunus Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgar nedeni ile kısa sürede çatı katının tamamını etkisi altına alırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol atlına alındı. Yangın esnasında bina içerisinde bulunan engelli bir kişi ise çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kısa sürede tüm çatıyı saran alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası binanın çatısında maddi hasar oluştu.

“Engelli bir birey vardı, ben koşup çıkarttım”

Olayın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Bilal Özdemir, “Şahintepe’de esnaflık yapıyorum, yangını görünce koşarak doğalgazı kestim. Kendi müşterimin kardeşi olduğunu bildiğim engelli bir birey vardı içeride direkt daldım zabıta ekipleri ile beraber çıkarttım. Benim müşterimin engelli kardeşiydi oradan tanıyordum ben ve zabıta ekipleri beraber çıkarttık yangından” dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.