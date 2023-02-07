Bartın’da dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

Bartın’da dolandırıcılık operasyonunda aralarında finans şirketi sahibi E.E.’nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanması suretiyle, banka ya da diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla nitelikli dolandırıcılık suçu faaliyetinin deşifre edilebilmesi ve suç unsurlarının ele geçirebilmesi amacıyla sabah saat 07:00 sularında gerçekleştirilen operasyonda Bartın merkezde 10, jandarma bölgesinde 2, İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 13 adreste arama yapıldı. Finans şirketi sahibi E.E.’nin de aralarında bulunduğu E.E., R.Ö., U.Ü., E.G., S.N.Ç., A.A., B.Ü., E.A., C.A., O.G., F.Y. ve H.P. isimli 12 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda kredi sözleşmesi, vatandaşların kredi bilgileri olan ajanda, 1 adet çek, çok sayıda senet, başkalarına ait kredi kartları, çok sayıda sözleşme fesih belgesi, kredi kullandırım not kağıtları, 7 adet araç sözleşmesi, 10 adet futbolcu lisansı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 70 adet mermi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şahsın işlemlerine KOM Şube Müdürlüğünce devam edildiği öğrenildi.