Bangladeş’te otobüs kazası: 19 ölü

Bangladeş’te yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş’in Shibchar kentindeki yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, otobüste 40’tan fazla kişinin bulunduğunu aktararak, şoförün otobüsün lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve 9 metrelik şarampole yuvarlandığı ifade edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.