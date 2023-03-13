Balkonda vurulan yaşlı kadın hastanelik oldu

Samsun’da evinin balkonunda tüfekle vurulan yaşlı kadın hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda bulunduğu sırada tüfekle açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği H.A. (76) adlı kadın yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.A. tedavi altına alındı. Yaşlı kadının maganda kurşunuyla vurulup vurulmadığı araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.