Balıklıgöl’ün balıkları ortaya çıktı

Dünyanın en büyük doğal akvaryumu olarak bilinen Şanlıurfa’nın simgesi Balıklıgöl’de, deprem ve sel felaketleri sonrası çamur rengini alan suyun normale dönmesiyle balıklar yeniden ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa’nın simgesi olan Balıklıgöl suyunun rengi çamura dönmüş ve bazı noktalarında hasar oluşmuştu. Suyu berraklaşmaya başlayan Balıklıgöl’ü bu kez de sel felaketi vurdu. Sel sonrası göl yeniden çamur rengini aldı. Ekiplerin günlerdir yürüttüğü çalışmalarla göldeki suyun rengi normale dönmeye başladı. Suyun berraklaşmasıyla balıklar da yeniden görülmeye başladı. Ekiplerin göle temiz su takviyesi ve oksijen pompalama işlemleri devam ediyor.

Balıklıgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, balıkların tekrar görülmesiyle mutlu olduklarını söyledi. Ziyaretçilerden Halef Elmas, "Elhamdülillah şimdi iyi olmuş. Su temiz olmuş ve balıklar da görünüyor. Daha önce çamur rengini almıştı, şimdi temiz olmuş, daha da temiz olacak inşallah" dedi.

Ziyaretçilerden Salih Toprak ise, "Her geçen gün biraz daha iyi oluyor. Sel nedeniyle suyun rengi çamur rengine dönmüştü. Balıkların durumu çok iyi, herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.