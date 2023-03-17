Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan savcı geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan savcı Adem M., Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet savcısı Adem M., haklarında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açılan iki kişinin yanında bulunduğu iddiasıyla HSK 2. Dairesi kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Daha önce Çağlayan Adalet Sarayı’nda terör suçlarında çalışan, ardından Küçükçekmece Adliye’nde Başsavcıvekilliği, Büyükçekmece Adliyesi’nde Başsavcılık yapan ve en son olarak Bakırköy Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcılığı yapan Adem M.’nin iddialara göre, kendisini polis olarak tanıtan ve para tahsil etmeye çalışan iki kişinin yanında bulunduğu tespit edildi.

HSK 1. Dairesi savcı Adem M. hakkında soruşturma izni verdi. Hazırlanan rapor sonucunda HSK 2. Dairesi, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 77. maddesinin ‘hakkında soruşturma yapılan hakim ve savcının göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına veya soruşturmanın sonuçlanmasına kadar geçici yetki ile bir başka yargı çevresinde görevlendirilmesine karar verilebilir’ fıkrası gereğince savcının görevden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verdi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise dava açıldı.