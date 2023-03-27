Bakım için çıktığı direkte elektrik akımına kapıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hat bakım ve nakil işlemi yapmak için direğe çıkan taşeron firma çalışanı elektrik akımına kapıldı. Direkten bir ağaca, ardından kaldırıma düşen işçi, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Şelale Mahallesi 3559 sokak üzerinde hat bakım ve değiştirme işlemleri nedeniyle enerji kesintisi yapılarak çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında Sezen Sever isimli taşeron firma çalışanı, elektrik çarpması sonucu direkten aşağıya düştü. Sezen Sever, direkten kaldırıma düşerken büyük şans eseri direğin altında bulunan incir ağacına çarparak hızı yavaşlayınca olayı yaralı olarak atlattı. Sever, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı evinin balkonundan takip eden bir genç kadın ise, işçi direğe çıktığında tüm mahallede elektriklerin olmadığını, direkte çalıştığı sırada aniden elektrik gelince işçinin akıma kapılarak aşağıya düştüğünü söyledi.