Bakan Soylu: “Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’de devam eden ‘Eren Abluka’ operasyonları çerçevesinde 3’ü ölü 1’i sağ toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’de ‘Eren Abluka’ operasyonları çerçevesinde 4 aylık takip sonucunda 3’ü ölü 1’i sağ toplam teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, “100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, ‘Samanlıkta iğne aramak’ gibi. 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise “Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Uzm.J.III.Kad.Çvş. Durmuş Ali Uzun operasyonu kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığının desteğinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Hakkari Yüksekova Dağlıca Buzul Dağları Alandüz Bölgesinde, 28 Mart 2023 günü, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri destekli olarak icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3’ü ölü 1’i sağ olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına

bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” ifadeleri yer aldı.