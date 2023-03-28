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Küçükçekmece Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalanabileceği "Sosyal Market"in açılışını yaptı
Bakan Soylu: "100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, ’samanlıkta iğne aramak’ gibi. 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz."
Bakan Soylu: "100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, ’samanlıkta iğne aramak’ gibi. 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz."
Asayiş 28.03.2023, 15:50
Bakan Soylu: "100’ün altına düşen kırsaldaki PKK’lı sayısında şu anda terörist etkisiz hale getirmek, ’samanlıkta iğne aramak’ gibi. 4 aylık takip sonucu bugün de Hakkari’de 3 ölü, 1 sağ toplam 4 terörist etkisiz."