Bağcılar’da 20 saniyede otomobillerin farlarını çaldılar

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde park halindeki otomobillerin farlarını 20 saniyede sökerek çalan 2 şüpheli önce güvenlik kamerasına ardından polise yakalandı.

Bağcılar’da park halindeki otomobillerin farlarının çalınması üzerine polis ekipleri, inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızların yanına yaklaştıkları otomobillerin farlarını 20 saniye içinde sökerek çaldıkları ardından geldikleri araçla kaçtıklarını belirledi. Ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Emre K. (23) ile B.İ (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin Bağcılar’da 5 adet far hırsızlığı ve 1 adet plaka hırsızlığını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Daha önceden suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Emre K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.İ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.