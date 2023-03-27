Bağ evi cinayetinin şok eden detayları ortaya çıktı

Gaziantep’te bağ evinde bir kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın detayları netleşti. Yaşanan olayda katil zanlısı babanın, tartışma sonrası oğlu Sinan Kaçan’ı öldürdükten sonra diğer oğlu Hasan Kaçan ve torunu Hakan Kaçan’ı yaraladığı ortaya çıktı. Zanlı M.K.’nin 15 yıl önce de eşi ve kayınbiraderini öldürdüğü ve hapisten yeni çıktığı iddia edildi.

Olay, dün iftar saatlerinden sonra Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Cebeler Mahallesi’ndeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, 65 yaşındaki M.K.’nin ateşlediği silahtan çıkan kurşunların hedefi olan oğulları Sinan (37) ve Hasan Kaçan (42) ile torunu Hakan Kaçan (17) yaralandı.

Babasının ateşlediği silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 37 yaşındaki Sinan Kaçan, olay yerinde hayatını kaybetti. Babası tarafından öldürülen Sinan Kaçan’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaralanan Hasan Kaçan ile Hakan Kaçan’ın ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Katil zanlısının daha önce de 2 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı

Öte yandan, bağ evinde bir kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın detayları da netleşti. Yaşanan olayda, oğlu Sinan Kaçan’ı öldürdükten sonra diğer oğlu Hasan Kaçan ve torunu Hakan Kaçan’ı yaralayan katil zanlısı M.K.’nin 15 yıl önce de eşi ve kayınbiraderini öldürdüğü, 15 yıl hapis yattıktan sonra cezaevinden yeni çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.