Baca yangını yan binaya sıçradı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bir binanın bacasında çıkan ve yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Dikkaya köyünde akşam saatlerinde, Kemal Kesici’nin kaldığı 2 katlı evin bacasından henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören ev sakinleri evi terk ederken, alevler yan tarafta bulunan 2 katlı apartman da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaçkar ve Çamlıhemşin itfaiyesi ile mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından ev sahipleri, Mahmut Kesici, Hasan Kesici, Kemal Kesici ve Ahmet Kesici’nin ailesi yara almadan kurtuldu.

Yangının söndürülmesi için köy sakinlerinin de kovalarla birlikte itfaiye ekiplerine yardım etmesi de cep telefonu kameralarına yansıdı